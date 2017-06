Polícia Civil conclui inquérito sobre assassinato de engenheiro em Itajaí

<p>O delegado Weydson da Silva, responsável pela Divisão de Investigações Criminais de Itajaí (DIC), apresentará nesta terça-feira a conclusão do inquérito que apurou o <b> assassinato </b> do engenheiro <b> Sérgio Renato Silva </b>, morto a tiros na frente de casa, na Praia Brava, em fevereiro deste ano. Pelo menos duas pessoas foram presas, mas os detalhes ainda não foram divulgados.<br><br>Semanas antes de morrer, Sérgio Renato havia deixado o posto de diretor de aprovação de projetos na Secretaria de Planejamento de Balneário Camboriú, que ocupava há anos. No início das investigações, o delegado descartou a possibilidade de uma tentativa de latrocínio e afirmou que se tratava de uma execução.<br><br>O fato de o engenheiro ter prestado depoimentos ao Ministério Público nas semanas que antecederam sua morte, fizeram surgir boatos de que o assassinato esteja ligado à atividade que Sérgio Renato exercia na prefeitura _ o que não foi, até agora, confirmado pela polícia.<br><br><b>Auditoria</b><br><br>Recentemente uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE) apurou suspeitas na Secretaria de Planejamento de Balneário Camboriú. O relatório afirma que a cidade deixou de arrecadar R$ 9 milhões pela aprovação de edifícios entre 2012 e 2016. <br><br>As irregularidades incluem a falta de cobrança pelo uso de benefícios, como o solo criado, e até valores que o sistema indica como pagos pelas construtoras, mas que nunca apareceram nas contas da prefeitura. <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense