Polícia Civil de Santa Catarina lança novo site destinado à divulgação de serviços ao cidadão

A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina lançou nesta terça-feira, 11, seu site – www.policiacivil.sc.gov.br – destinado à divulgação institucional dos serviços oferecidos ao cidadão catarinense. A ideia é facilitar o acesso a setores como Delegacia Virtual, Disque-Denúncia, jogos e ações policiais realizadas em todo o Estado.

Para o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Nitz, além do novo projeto gráfico, mais moderno e dinâmico, a nova página da internet propiciará agilidade aos policiais civis que precisam acessar a área interna. Também irá auxiliar as pessoas que procuram o atendimento. “O novo site foi redesenhado em consonância com as diretrizes da tecnologia moderna e reflete a proximidade, inovação, flexibilidade, dinamismo e comprometimento, atributos da relação da instituição Polícia Civil com o cidadão”, explica.

Dentre as funcionalidades em destaque, estão a Delegacia de Polícia Virtual, onde o cidadão poderá fazer seu registro de ocorrência, o Disque Denúncia 181, serviço gratuito, que atende durante as 24 horas do dia, com garantia de anonimato do cidadão; a fiscalização de jogos e diversões públicas, no qual os proprietários de estabelecimentos podem obter informações a respeito de alvarás para funcionamento de seus comércios, e as notícias policiais atualizadas, com as ações de combate à criminalidade realizada pela Polícia Civil.

Fonte: floripanews