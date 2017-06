Polícia Civil deflagra operação contra uma das maiores quadrilhas de roubos e desmanche de veículos no Norte do Estado

A Polícia Civil, através da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Joinville, deflagrou na madrugada desta quinta-feira, 22, uma operação que desarticulou uma associação criminosa responsável por receptação de veículos, adulteração e desmanche em Joinville, no Norte do Estado. Na ação policial, foram recuperados um veículo com registro de roubo, valores em espécie, entre outros. Foram cinco conduzidos, sendo quatro maiores e um adolescente. O grupo já era alvo de investigações.

De acordo com a polícia, os presos são integrantes de uma das maiores organizações criminosas envolvidas em roubos, desmanche e venda de peças de veículos roubados. Inclusive já foram cumpridas ordens judiciais nos endereços de alguns dos investigados.

Segundo o delegado Rodrigo Aquino Gomes, os policiais da DIC realizaram diversos acompanhamentos dos alvos no objetivo de localizar aonde era realizado o desmanche dos veículos roubados. “Durante o acompanhamento, a equipe identificou um possível endereço onde os veículos seriam cortados e desmanchados. Após a identificação do local, os policiais passaram a monitorá-lo. “Em determinado momento, foi avistada uma caminhonete Hillux, de cor prata, acompanhada de um veículo Fiesta, entrando no endereço. A equipe realizava a consulta das placas dos veículos que estavam no local do desmanche. A placa da caminhonete batia com a de um veículo Corsa, o que levantou mais ainda as suspeitas dos policiais”, explica.

O delegado disse, ainda, que houve o apoio de policiais militares da CPT no momento da abordagem, visto que se tratavam de dois veículos. “No interior do Fiesta, foi encontrada a placa que estava exposta na caminhonete Hillux. Os policiais civis foram até o galpão e constaram que a Hillux já estava sem as placas. Após encontrar as verdadeiras placas, assim como a documentação, ficou comprovado o roubo, ocorrido em Itapoá”, afirma.

Os policiais encontraram também dois manuais de veículos que estavam com registro de furto/roubo. “Inclusive um desses manuais encontrado seria de uma vítima que registrou o fato na DIC. Esse roubo também estava sendo investigado. Na ocasião, foram feitas buscas em outros endereços e cumprido um mandado de prisão de um dos autores do roubo daquele veículo”, garante.

De acordo com o delegado, as investigações continuam e mais prisões poderão ocorrer durante os próximos dias. Os detidos foram encaminhados ao Presídio Regional de Joinville.Â



Fonte: floripanews