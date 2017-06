Polícia Civil esclarece sumiço de carga apreendida no pátio da delegacia em Itajaí

<p>A Divisão de Investigações Criminais de Itajaí (DIC) divulgou nesta terça-feira a conclusão de um inquérito que apurou o sumiço de uma tonelada de coxas de peru congeladas que estavam em um caminhão recolhido ao pátio da Central de Plantão Policial (CPP). O furto ocorreu no pátio da delegacia, e resultou no indiciamento de nove pessoas _ entre elas um delegado, afastado do cargo pela Justiça, e dois policiais militares.<br><br>De acordo com a Polícia Civil, no dia 27 de janeiro, sexta-feira, policiais militares atenderam ao chamado de Edson Adamante, investigador particular que indicou a localização de um caminhão com indícios de alteração em um estacionamento no Bairro Cordeiros, em Itajaí. Dentro, havia uma carga de coxas de peru e asas de frango de origem suspeita. O caminhão foi conduzido até a CPP pelo próprio Adamante. <br><br>Na segunda-feira, quando a DIC assumiu as investigações, descobriu que parte da mercadoria havia desaparecido e que havia coxas de peru dentro da geladeira da CPP.<br><br>No decorrer das investigações, que contaram com imagens do sistema interno de monitoramento e depoimentos de 25 testemunhas, descobriu-se que o caminhão tinha, de fato, sido roubado em 2014. O aparelho que refrigerava a carga era de outro veículo, roubado em novembro de 2016. E a carga, que originalmente tinha 27 toneladas e era avaliada em R$ 117 mil, foi roubada em 17 de janeiro, 10 dias antes do chamado do investigador particular. <br><br>Ocorre que, de acordo com o levantamento da DIC, Adamante ¿não possuía relação com a carga, com a empresa responsável pela carga ou mesmo com o veículo recuperado¿. Além disso, ele não tinha habilitação para dirigir caminhões e estava com a habilitação suspensa.<br><br>_ Ele estava atrás de outra carga e achou essa _ diz o delegado Weydson da Silva, responsável pelas investigações.<br><br>Quando a carga foi devolvida ao verdadeiro dono, descobriu-se que sumiu, na delegacia, o equivalente a uma tonelada em mercadorias, 67 caixas com 15 quilos cada uma. Parte do carregamento teria sido entregue como ¿recompensa¿ aos policiais que participaram da apreensão.<br><br>_ Os depoimentos conduziram à conclusão de que o delegado afastado, em conluio com Edson, ofereceu os brindes aos policiais, mesmo sabendo que ele não era o dono da carga _ afirma Silva. <br><br>O delegado afastado responderá por corrupção passiva. Edson Adamante e seu filho foram indiciados por furto qualificado. O pai foi preso em Curitiba, e sua defesa não foi informada pela polícia. <br><br>Outros quatro homens foram indiciados por receptação, por terem cuidado da armazenagem da carga antes que ela fosse descoberta por Adamante. <br><br>Os policiais militares responderão por crime de trânsito, por entregarem a direção a pessoa não habilitada, e prevaricação, já que deixaram de exercer sua função ao permitir que Adamante levasse a carga à delegacia.<br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense