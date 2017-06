Polícia do Egito diz ter evitado atentado contra igreja em Alexandria

A polícia do Egito disse hoje (24) ter impedido um atentado contra uma igreja na cidade de Alexandria, no norte do Egito, depois de deter seis terroristas em um apartamento, informou o Ministério de Interior.

Acrescentou que dos seis terroristas presos dois seriam suicidas: um se explodiria dentro do templo e outro detonaria as bombas que carregava no corpo logo em seguida. As informações são da agência de notícias EFE.

O plano seria executado quase três meses depois de membros do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) atacar duas catedrais do norte do Egito – quando mais de 40 pessoas morreram – e seis meses após o atentado contra uma igreja cristã copta no Cairo.

Em abril, o presidente Abdel Fatah al Sisi decretou estado de emergência em todo o país, que foi prorrogado por mais três meses.



Fonte: EBC