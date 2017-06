Polícia faz operação e 7.500 alunos ficam sem aulas no Rio

Uma operação das polícias civil e militar deixou mais de 7.500 alunos sem aulas hoje (27) no Rio de Janeiro. Os policiais buscam cumprir mandados de prisão nos Complexos do Chapadão e Pedreira, na zona norte, além do Guandu, na Baixada Fluminense.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, oito escolas e 17 unidades de educação infantil ficaram fechados na manhã de hoje.

De acordo com informações da Secretaria Estadual de Segurança, uma pessoa morreu supostamente em confronto com policiais militares. Houve apreensão de armas e drogas e, até o momento, quatro pessoas foram presas e um adolescente apreendido.

A ação tem o objetivo de cumprir mandados de prisão referentes a investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, envolvendo suspeitos de tráfico de drogas, roubo de cargas e crimes contra a vida.

*Colaborou Lígia Souto – Repórter do Radiojornalismo



Fonte: EBC