Polícia Federal apreende mais de R$ 5 milhões em contrabando no aeroporto do Rio

A Polícia Federal (PF) apreendeu produtos contrabandeados no valor de mais de R$ 5 milhões no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A carga continha celulares de última geração, equipamentos hospitalares, computadores e outros equipamentos de informática e suplementos alimentares dentre outros produtos. As informações são da PF.

As mercadorias tinham sido declaradas como produtos pessoais decorrentes de uma mudança de Miami para o Rio de Janeiro, sem necessidade de cobrança de impostos e taxas.

O prejuízo tributário estimado apenas com essa carga é de, pelo menos, metade do valor. Foi instaurado inquérito para identificar os envolvidos tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil.

As mercadorias foram encontradas por acaso, quando policiais federais da Delegacia do Aeroporto Internacional diligenciavam no Terminal de Cargas, que abriga produtos destinados à importação e exportação. Ao abrirem a carga, eles encontraram conteúdo totalmente diverso do discriminado, evidenciando que o destino seria o comércio.



