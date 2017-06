Polícia Federal deflagra ação contra comércio irregular de anabolizantes em SC

<p>A Polícia Federal deflagrou nesta manhã de sexta-feira uma operação para desarticular três organizações investigadas por comercializar anabolizantes e outras drogas, como medicamentos anorexígenos de forma irregular. Apelidada de Proteína, a ação acontece em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No Estado, dois mandados de prisão e outros dois de busca e apreensão são cumpridos em <b>Palhoça</b>, na Grande Florianópolis, nesta manhã. </p><p>De acordo com a investigação, policiais federais, civis e militares também são investigados por participação no esquema que inclui falsificação e a comercialização das substâncias. Ao todo, são cumpridos 30 mandados de prisão e 75 de busca e apreensão nos seis estados.</p><p>A investigação iniciou em julho de 2016 com base em informações que indicavam o comércio irregular de anabolizantes e outras substâncias ilícitas em academias, lojas de suplementos alimentares e por particulares em várias cidades do país, incluindo cidades da Grande Florianópolis. <br></p><p>Em nota nesta manhã, a PF disse que chamou a atenção “o alto grau de estruturação dos grupos, inclusive com a participação de servidores de órgãos de segurança pública”. A movimentação financeira mensal dos grupos está estimada em R$ 2 milhões. <br></p><p>— Esses grupos eram responsáveis pela importação irregular de anabolizantes e medicamentos fabricados no Paraguai, na Argentina, na Índia, e em outros países, e por sua distribuição em diversos estados brasileiros, sem o devido registro na Anvisa.</p><p><b>Leia mais notícias:<br> Em operação contra pornografia infantil, PF prende quatro homens em Santa Catarina <br></b></p><p> <b>PF faz operação contra venda de bebidas contrabandeadas em SC</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense