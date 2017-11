Polícia Militar recebe novas viaturas

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) recebeu 25 novas viaturas que irão reforçar o policiamento no estado. A entrega foi realizada pelo secretário de Estado da Segurança Pública, César Augusto Grubba, na tarde de segunda-feira (20), no Centro de Ensino da Polícia Militar (CEPM), em Florianópolis. Também participaram do ato, o comandante-geral da PMSC, coronel Paulo Henrique Hemm, o comandante do Comando de Apoio Especializado da Polícia Militar, coronel Milton Kern Pinto e demais comandantes de batalhões da Grande Florianópolis e interior.

As viaturas, 24 Renault Duster e uma Chevrolet Trailblazer, estão totalmente equipadas e serão utilizadas pelos Pelotões de Patrulhamento Tático (PPTs) da corporação no policiamento ostensivo, em um investimento total de R$ 2.470.350,00.

A ação foi possível através de um estudo pautado no sentido de propiciar ao cidadão catarinense uma resposta direcionada as suas necessidades, buscado assim, otimizar o atendimento, no momento em que for necessária a presença do poder estatal, e assim garantir a ordem pública, sempre que for necessário.



Fonte: Floripa News