Polícia militar recupera veículo roubado na Capital

Na quinta-feira (23), policiais do 22° Batalhão de Polícia Militar (BPM), responsável pela região continental de Florianópolis, em duas operações realizadas, apreenderam uma pistola, um quilo de maconha, comprimidos de ecstasy e recuperam um veículo. As apreensões foram registradas nos Bairros Monte Cristo e Estreito.

Por volta das 17h, policiais do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT), Regimento de Polícia Militar Montada (Cavalaria) e Radiopatrulha foram informadas de um roubo de carro pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Com informações de que o veículo estava circulando na área continental de Florianópolis, as guarnições reforçaram o patrulhamento e, no Bairro Monte Cristo, visualizaram o automóvel roubado.

Após acompanhamento dos policiais, os ocupantes colidiram o carro, e conseguiram fugir para interior do bairro. No local, após buscas nas proximidades e no veículo, policiais do 22º PPT apreenderam uma pistola calibre 9mm, 13 munições do mesmo calibre e recuperaram o automóvel roubado.

Diante dos fatos, o veículo, a pistola e as munições foram encaminhadas para a delegacia de polícia, para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis.

No período da noite, por volta das 23h, policiais da Radiopatrulha, em rondas pelo Bairro Estreito, viram um veículo em atitude suspeita e realizaram a abordagem. Após busca pessoal e veicular, os policias apreenderam um quilo de maconha e 199 comprimidos de ecstasy. Com isso, o ocupante do carro e as drogas foram conduzidos para a delegacia de polícia.



Fonte: Floripa News