Polícia prende 59 torcedores do Vasco por briga com flamenguistas

A Polícia Militar (PM) prendeu, na noite de sábado (8), um grupo de torcedores do Vasco, antes do jogo do clube com o Flamengo, no Maracanã. De acordo com a PM, os policiais apreenderam uma pistola 9 milímetros, dois carregadores, dez pinos de cocaína e dois tabletes de maconha com os torcedores.

São 59 integrantes da torcida Força Jovem do Vasco, sendo 54 maiores de idade e cinco adolescentes. O grupo, que está banido pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) de comparecer a estádios por envolvimento em outros episódios de violência, foi preso após atacar torcedores do Flamengo que estavam entrando no estádio.

Os torcedores do Vasco foram levados para o Juizado Especial Criminal (Jecrim) e depois levados para a Cidade da Polícia, onde foram autuados e deverão ser encaminhados ao sistema prisional.

Em nota, a PM informou que os vascaínos foram autuados por formação de quadrilha, corrupção de menores e também no Código 41b do Estatuto do Torcedor, que diz respeito a promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos.

“Vamos continuar trabalhando na prevenção e efetuando a prisão daqueles que insistem em cometer atos de violência, mas precisamos efetivamente questionar até quando pessoas vão se comportar dessa forma em eventos de futebol. A segurança pública vem cumprindo seu papel”, afirmou o comandante do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (Gepe), major Silvio Luiz.

Fonte: EBC