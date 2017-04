Polícia prende seis suspeitos de roubo de carga em Duque de Caxias

O Dia

– Homens foram presos em posto de gasolina com mercadoria roubada –

Rio – Seis suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo de cargas foram presos em flagrante, nesta quarta-feira, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) um adolescente também foi apreendido durante a operação.

Segundo os agentes, as prisões e a apreensão foram realizadas com base em um inquérito instaurado pela DHBF para levantar a autoria dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver de Jonathan Almeida Lopes e Luis Felipe Pereira Santana.

De acordo com as investigações, as vítimas também integravam o grupo, mas por uma divergência após um roubo em novembro do ano passado, foram assassinadas por integrantes da quadrilha.

A Polícia Civil informou que os agentes receberam a informação de que os suspeitos iriam roubar, nesta quarta-feira, uma carga na região. Os homens foram encontrados em um posto de gasolina com uma carga rouvada de carne e laticínios.

Na ação foram presos: Michael Vinicius Rocha de Almeida, Jhony dos Santos Cunha, Leonardo dos Santos Gomes, Marcelo de Abreu Bezerra, Rogério Gonçalves de Carvalho e Maicon Nascimento Rocha.

De acordo com a polícia, os agentes encontraram ainda na casa dos suspeitosdiversos produtos que eles confessaram ser roubados. O grupo foi autuado pelos crimes de roubo qualificado, receptação, associação criminosa e corrupção de menores.



Fonte: O Dia