Policiais apreendem trio envolvido em roubo e localizam arma de fogo em São José

Na segunda-feira (30), uma operação conjunta entre policiais militares da Agência de Inteligência (AI) do 7° Batalhão de Polícia Militar (BPM), AI da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT), guarnições de área do 7°BPM, Canil e policiais da Guarda Municipal de São José (GMSJ) resultou na apreensão de dois adolescentes, de 16 anos, e na prisão de um homem por furtarem um estabelecimento comercial.

Por volta das 17h, a Central Regional de Emergências (CRE) repassou à rede de rádio um roubo ocorrido num estabelecimento comercial na Rua Paulo Zimmermann, no Bairro Serraria. No local, os três envolvidos anunciaram o roubo portando uma arma de fogo e para fugir furtaram um veículo. Logo depois, a rede informou outro assalto em um comércio no Bairro Areias envolvendo o veículo furtado.

Ao realizarem buscas pela região, a AI da SSP localizou o veículo estacionado na Rua Sebastiana Coutinho e de imediato solicitou apoio à AI do 7°BPM. Quando a guarnição chegou no local, um dos adolescentes envolvidos tentou pegar o veículo, mas foi abordado pelos policiais, enquanto o outro fugiu.

As agências de inteligência procuraram em conjunto com o PPT, canil e GM, e localizaram o outro adolescente. Além disso, também encontraram o simulacro de pistola utilizado no assalto escondido na rua, celulares das vítimas, o local onde supostamente foi dividido o dinheiro roubado e um terceiro envolvido que também foi detido.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos envolvidos e eles foram encaminhados juntamente com os materiais para a Central Regional de Plantão Policial de São José.



Fonte: Floripa News