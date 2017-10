Policiais resgatam cachorro de maus-tratos em Florianópolis

Na tarde do último sábado (21), uma guarnição do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT), do 22º Batalhão de Polícia Militar, da região Continental de Florianópolis, resgatou um cachorro em situação de maus-tratos. O animal foi localizado pelos policiais após uma denúncia.

Com base nas informações recebidas sobre um animal que se encontrava abandonado em uma casa desocupada, em numa comunidade da área continental, a guarnição fez rondas pela região até localizar o cão. Ele estava amarrado com uma corda, sem água e sem comida há dias. Segundo informações, o morador do imóvel se mudou e abandonou o cachorro no local.

Os policiais rapidamente providenciaram água e compraram ração para o animal, que estava faminto e com muita sede. Sensibilizado com a situação, um morador se prontificou em ficar com o animal. Ele vai medicar e cuidar e depois colocar para adoção.

Saiba como agir em uma situação semelhante:



Fonte: Floripa News