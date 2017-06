Policial é baleado em troca de tiros na madrugada deste sábado em Florianópolis

<p>Um policial militar ficou ferido após uma troca de tiros na madrugada deste sábado em Florianópolis. A ocorrência, registrada à s 2h25min na Rua Professor Aníbal Nunes Pires, no bairro José Mendes. </p><p>Segundo informações da Polícia Militar, ele estava fazendo a patrulha com outro policial, quando teriam se deparado com um Sandero. Ocupantes do veículo teriam começado a atirar contra a guarnição e houve troca de tiros. Um dos policiais foi baleado na perna e foi encaminhado ao Hospital Celso Ramos e passa bem. O outro policial saiu ileso. </p><p>A PM não soube informar se algum suspeito foi localizado e detido, mas a princípio conseguiram fugir do local. Também não souberam dizer se algum ocupante do Sandero teria se ferido no tiroteio. </p><p><b>Leia também:</b></p><p> <b>Adolescentes ficam feridos após tiroteio em festa em São José</b> </p><p><b> Último suspeito envolvido na morte e decapitação de jovem é preso em Joinville </b></p><p><b> Homem é assassinado a tiros no norte da Ilha, em Florianópolis <br></b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense