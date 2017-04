Policial militar é baleado em confronto na Cidade de Deus

O Dia

– Segundo a UPP, houve troca de tiros na localidade conhecida como Quadras na manhã desta quarta-feira. Ninguém foi preso –

Rio – Um policial militar foi baleado na perna durante um confronto, por volta das 10h30 desta quarta-feira, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. De acordo com o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da favela, PMs foram atacados na localidade conhecida como Quadras. Houve troca de tiros no local.

A vítima, que não teve a identidade revelada, foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo a UPP, os policiais ainda estão fazendo buscas pela comunidade para tentar encontrar os suspeitos.

Já nesta terça-feira, um tiroteio entre policiais e traficantes terminou em acidente com feridos na Cidade de Deus. O Comando de Polícia Pacificadora (CPP) informou que PMs estavam na Avenida Edgard Werneck quando foram avisados de que havia um carro roubado trafegando pela região.

Os militares identificaram o veículo e, após tentar abordá-lo, os ocupantes dispararam contra a viatura da UPP, dando início à troca de tiros. Durante o confronto, o carro acabou batendo na lateral da viatura, que perdeu o controle e se chocou contra um poste. O motorista do veículo roubado subiu a calçada de uma praça e atropelou duas pedestres, ainda não identificadas.



Fonte: O Dia