Policial militar é preso praticando assaltos em Juazeiro do Norte

Um policial militar foi preso na noite desta quarta-feira (12), em Juazeiro do Norte, suspeito de praticar assaltos. O militar, que está de Licença para Tratamento de Saúde (LTS), é lotado no Batalhão de Policiamento Comunitário (CPCom), do município de Quixadá.



De acordo com a Polícia, o soldado Douglas José da Silva Lima estava com outro comparsa realizando vários assaltos. Em uma das ações, a vítima perseguiu o militar e o outro suspeito depois de perceber que a arma que eles portavam era um simulacro.



Moradores acionaram a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), que enviou uma patrulha da PM de Juazeiro ao local. A dupla foi abordada pela equipe da Polícia Militar na Avenida Salgueiro com Rua Odílio Figueiredo.



Com os dois foi encontrado um simulacro de arma de fogo, um rádio na frequência da Polícia e os objetos roubados. A dupla foi reconhecida pelas vítimas. O soldado foi levado com o comparsa para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e autuados em flagrante por roubo. O militar preso será levado para o Quartel da PM de Juazeiro do Norte e depois transferido para o Presídio Militar, no 5º Batalhão, em Fortaleza.



