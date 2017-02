Pompeu Vasconcelos: Bloco Tamo Junto

Pré-Carnaval

Os publicitários Eliziane e Evandro Colares entram no clima de folia que contagia a Cidade e colocam o Bloco Tamo Junto mais uma na avenida. A concentração será sábado, dia 4 de fevereiro, na sede da Advance Comunicação. Entre os que já confirmaram presença, Mário e Vanessa Queirós

Pura Alegria

Casada com Renato Soares, Ana Paula Domene – no flash com Patrícia Jereissati – está contando os dias para a visita da dona Cegonha, que chega em agosto trazendo Laís para alegrar o lar do casal

Cineteatro São Luiz

Normalmente reclusos e avessos a badalações, Ana Maria e Riamburgo Ximenes reapareceram, felizes da vida no Cineteatro São Luiz, por ocasião do "Concerto para Moviola"

Marsha e o Urso

Mulher de Bruno Bastos, Rebeca Leal cuidou de tudo, nos mínimos detalhes, para garantir o brilho, a descontração e a alegria do aniversário da herdeira Athina, que soprou sua terceira velinha

Rá-tim-bum: Brincadeiras e muita diversão deram a tônica da festa

Cavalieri Confraria

Bom gosto e exclusividade

Felipe Rocha – no flash com Otávio Queiroz Filho, Rodrigo Frota, Ivens Dias Branco Neto e Dico Carneiro Neto – está contando os dias para a inauguração de seu novo empreendimento, a Cavalieri Confraria. Muito mais que ponto de encontro obrigatório de bem nascidos, o local oferecerá produtos e serviços pra lá de exclusivos em um espaço diferenciado, idealizado para reunir e agradar homens e mulheres de fino trato

Black mask

O dress code pede smoking ou traje preto para os homens

Talk of the town

Adriana Queiroz tem lugar cativo na fechada lista dos 300 convidados da festa de Pré-Carnaval que Dito Machado pilota, dia 10 de fevereiro, na Casa Dunas. As lulus devem arrematar seus looks com máscaras de cabeças luxuosas, como no Carnaval de Veneza

Carnabelê

Beth Pinto e Letícia Studart- no flash com Tais Pinto- também entraram no clima de Pré- Carnaval e resolveram comemorar seus aniversários juntas, no melhor estilo carioca, com direito à bandinha, feijoada e muita animação, amanhã, na Zug Choperia

Seychelles

Para quem quer fugir da folia no período momino, Seychelles é uma excelente opção. A dica é hospedar-se em Mahé, porta de entrada do arquipélago, onde localiza-se o aeroporto internacional e a pequena capital Victoria, além da grande maioria dos hotéis, restaurantes e tours.

Arte & Cultura

Com curadoria de José Guedes, a Casa D`Alva inaugura, dia 16 de fevereiro, a Exposição Tarcísio Félix – 50 anos de pintura. A mostra hiper-realista reúne obras de seu acervo com temas que remetem às suas origens, no interior do Ceará, a infância no sertão, os vaqueiros e jangadeiros.

Turismo

Secretário do Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira reuniu-se com a direção do Beach Park. No encontro, trataram de possíveis parcerias entre o parque aquático e equipamentos operados pela Prefeitura de Fortaleza e pelo Governo Federal. Vem coisa boa!

Pit-Stop

Presidente do Grupo Newland, Luiz Teixeira recebe convidados pra lá de especiais para um exclusivo almoço em torno dos novos automóveis Lexus, marca de luxo da Toyota, amanhã, no Pipo Restaurante. No script, test drive nos modelos NX 200 Sport, RX350 e CT 200h Luxury.

SP- Arte

São Paulo será palco de uma série de eventos em comemoração à semana da SP-Arte. O epicentro dessa celebração à arte é o Pavilhão da Bienal, onde acontece, entre os dias 6 e 9 de abril, a 13ª edição da SP-Arte – Festival Internacional de Arte de São Paulo, reunindo mais de 120 galerias.

