Portela faz festão para comemorar seus 94 anos

Jonathan Ferreira

– Haverá missa, bolo, roda de samba e show. Presidente da escola diz que se não conseguir reaver o título individual com processo na Liesa, vai recorrer à Justiça –

Rio – Para comemorar os 94 anos de sua fundação e o título do Carnaval carioca, a Portela irá realizar uma festa gratuita amanhã, onde pretende receber toda a comunidade. A programação terá início às 19h, com uma missa de ação de graças na Paróquia de Sant’Anna, em Campo Grande, e continuará na quadra da escola com uma roda de samba comandada pela Ala de Compositores Ary do Cavaco, como é conhecida a turma de poetas da Azul e Branco de Oswaldo Cruz. Durante a festa, a diretoria entregará a medalha Paulo da Portela ao cartunista Lanfranco Aldo Ricardo Rossini, conhecido como “Lan”, de 92 anos.

Segundo o presidente da Portela, Luis Carlos Magalhães, a presença do cartunista na quadra, no entanto, não está confirmada devido à fragilidade de sua saúde.

O fim do jejum de títulos, que perdurou por 33 anos, se tornou combustível extra para incendiar ainda mais a festa. Para Magalhães a comemoração será dupla: “Quando chegamos na quadra com a taça de campeã foi uma loucura, a comunidade fez uma festa muito grande. As nossas feijoadas que são sempre festivas, serão potencializadas”, vibrou.

Apesar da polêmica, onde votação entre os dirigentes das escolas de samba do Grupo Especial resultou na divisão do título deste ano entre a Portela e a Mocidade Independente de Padre Miguel, os torcedores da Azul e Branco não perderam o ânimo. “Fomos campeões e comemoramos muito. Nada vai tirar a nossa estrela”, disse Magalhães, que entrará com recurso na Liesa para barrar a divisão do título. Caso não consiga recorrerá à Justiça.

Fonte: O Dia