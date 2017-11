Porto de Imbituba recebe o maior navio de sua história

Às 7h da última sexta-feira (24), atracou no Porto de Imbituba o navio Hyundai Loyalty, maior embarcação recebida pelo porto desde o início de suas operações.

Capaz de transportar até 8.566 TEU, o gigante de 339,62 m de comprimento e 45,6 m de largura completa a frota de 13 navios da Linha Ásia, que passou a escalar Imbituba em setembro deste ano.

O Hyundai Loyalty foi construído em 2009 e navega com bandeira de Singapura. O porta-contêineres veio de Montevidéu, no Uruguai, e partiu em direção ao Porto de Itapoá, no norte do Estado de Santa Catarina, com cargas gerais e reefer (congelados).



Fonte: Floripa News