Portugal e México empatam (2-2) na Copa das Confederações

<p>Portugal e México empataram em 2 a 2, neste domingo, pelo fechamento da primeira rodada do Grupo A da Copa das Confederações, em partida com decisão importante do árbitro de vídeo, utilizada pela primeira vez num grande torneio internacional entre países.</p><p>Ricardo Quaresma abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, mas “Chicharito” Hernández conseguiu o empate, aos 42. No segundo tempo, Cédric recolocou os portugueses na frente, aos 40 minutos, mas Héctor Moreno empatou, aos 46.</p><p>Antes da partida começar, as duas seleções celebraram um minuto de silêncio em homenagem à s 62 pessoas mortas no incêndio que atingiu o centro de Portugal, na região de Leira.</p><p>Durante o jogo, o árbitro Néstor Pitana consultou a vídeo-arbitragem (VAR) e anulou gol de Nani por impedimento de Pepe na jogada. A consulta demorou aproximadamente 45 segundos, tempo excedente aos 20 segundos recomendados pela Fifa.</p><p>Na próxima rodada, Portugal vai enfrentar a Rússia em Moscou, enquanto o México encara a Nova Zelândia em Sochi. As duas partidas serão realizadas na quarta-feira (21). </p><p>Os anfitriões lideram o grupo A com três pontos, seguidos de Portugal e México, com 1 ponto. A Nova Zelândia é a lanterna sem nenhum ponto.</p><p> * AFP </p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense