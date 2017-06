Pra não esquecer

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>A Moinhos de Vento, nome antigo da <b>Felipe Schmidt</b> , fazia encruzilhada com a Rua do Livramento, que hoje todo mundo conhece por Trajano.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Nomes que valorizavam uma paisagem ou um sentimento. E ainda cumpriam o obséquio de poupar a humanidade do subalterno costume do “puxa-saquismo”. Um dia, nossa rua principal chamou-se, singelamente, Moinhos. Corria o ano de 1890, e a cidade tinha apenas 30.687 habitantes.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Em compensação, depois da hora do Angelus, os “tigres” – barris de esgoto in natura – desfilavam pelas ruas, nos ombros ornamentais de forçudos escravos, depois de um “toque de recolher” para os sensitivos olfatos da burguesia.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>A Moinhos de Vento não durou muito tempo com esse seu eólico nome. Derrubada a monarquia, coube aos vencedores abrir o cartório para registrar novos batismos, pagando tributo aos poderosos. Assim, a veia jugular da cidade deixou de ser do Vento para se tornar a Rua da República ou a Rua Bela do Senado.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>A atmosfera daqueles dias guardava um certo e inconfundível glamour, um ar de inocência perdida. Das ruas de hoje já não ecoam os velhos pregões matinais do amolador de facas e tesouras, do padeiro, do peixeiro, do verdureiro – pau-de-canga atravessado nos ombros, a transportar os verdes e as raízes, os aipins e os inhames. Sem falar nas frutas hoje quase raras, como a fruta do conde e as romãs.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Já não circulam pelos bairros as carroças de peixes, forradas de areias finas e ainda molhadas, espécie de visita que o oceano fazia à s terras firmes. A <b>Deodoro</b> , segunda transversal da Felipe, chamava-se Rua do Ouvidor, como a que existia na Capital Federal. Mas essa era uma rara imitação da metrópole. No mais, a rua, apesar de central, mantinha o seu caráter de sítio urbano com feição de rural. As casas ainda eram geminadas e não dispensavam os quintais, reservas povoadas de ovinos, caprinos e crianças.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>À noite, flanavam por suas calçadas as bruxas desgarradas e a cachorrada uivante, acompanhados pelo coaxar dos sapos. As famílias moravam em ruas de nomes mais amáveis e naturais, como Rua da Pedreira ou Rua dos Artífices. Os bairros se chamavam Praia de Fora, Bairro da Toca ( Prainha ) ou Largo da Princesa (Benjamin Constant).

 ***

Vivemos hoje a pós-história caotizada daquela cidade-presépio – que floresceu em torno da Matriz e da Praça XV , tendo o Mercado Público como empório de víveres e de viventes.

Fonte: Diário Catarinense