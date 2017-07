Praças e parques de São José receberão manutenção de empresas privadas

As áreas públicas vão receber limpeza, pintura, jardinagem e manutenção durante um ano. A Prefeitura de São José e empresas privadas assinaram, na tarde de quarta-feira (19), termo de adoção de praças e parques do município josefense.

O Parque Linear do Lisboa, inaugurado em novembro de 2015, será adotado pelas empresas Jotas e Vendecasa Empreendimentos Imobiliários, que vão dar continuidade ao trabalho que a comunidade do Parque Residencial Lisboa tem feito desde que receberam a área de lazer.

Já a praça do Parque Residencial Floresta, reinaugurada em outubro de 2015, será adotada novamente pela CIMES Construtora, a mesma empresa que assinou um termo de compromisso ambiental com o Município se comprometendo a revitalizar e realizar manutenção da praça na época, devido a uma compensação ambiental. O espaço foi totalmente revitalizado e ganhou uma nova quadra poliesportiva e uma pista de skate.

Na ocasião, a prefeita Adeliana Dal Pont agradeceu aos empresários pela parceria e ressaltou que tem ficado muito satisfeita com os resultados das adoções das praças. “Assim como a praça do Floresta está linda, tenho certeza que o Parque Linear do Lisboa vai ficar ainda mais bonito do que já é”, destacou Adeliana.

Outras duas praças serão construídas no Loteamento Vista da Pedra, localizado às margens da Rodovia SC-281, no bairro Sertão do Maruim. Os espaços públicos serão construídos e adotados pela Lumis Construtora.

Uma das praças terá 2.127 mil metros² com área de lazer, quadra esportiva, academia para a prática de atividades ao ar livre, percolado, trilha rústica com identificação de espécie de árvores nativas, mirante da Vista da Pedra e implantação de arborização.

O projeto da praça menor, com 810 metros², prevê a implantação de uma área com playground, bosque de árvores frutíferas e horta de temperos, verduras e legumes, além de arborização. O prazo da Lumis Construtora para entregar as duas obras ao município de São José é em janeiro de 2018.

Segundo o secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Rodrigo de Andrade, a adoção de áreas públicas é uma ferramenta que aproxima o poder público da iniciativa privada, além de contribuir com o desenvolvimento de cidade. “O retorno dessa parceria não é somente para a administração municipal. Quem ganha são as pessoas e a nossa São José”, ressalta Rodrigo de Andrade.



Fonte: Floripa News