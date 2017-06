Prazo para renovação de contratos do Fies termina nesta sexta-feira  

<p>Os alunos que quiserem renovar seu contrato do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao primeiro semestre deste ano têm até sexta-feira (16) para validar as informações no <b>Sistema Informatizado do Fies </b> (SisFies). O prazo começou em janeiro e foi prorrogado para garantir que os estudantes concluíssem o processo.</p><ul><li></li></ul><p>A renovação do Fies é feita a cada seis meses, e o pedido de aditamento é apresentado inicialmente pelas faculdades. Em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no SisFies.</p><p>A renovação pode ser feita em dois modelos: o simplificado e o não simplificado. No primeiro, não há necessidade de alterar nenhuma informação inicial, bastando apenas a validação no SisFies. Já no modelo não simplificado, quando há alteração nas cláusulas do contrato firmado, como mudança de fiador, o estudante precisa levar a documentação comprobatória ao banco para finalizar a renovação.</p><p>O financiamento é destinado a alunos matriculados em instituições privadas de ensino superior. Segundo o Ministério da Educação, atualmente, mais de 2 milhões de jovens e adultos que não têm condições de pagar a faculdade são beneficiados pelo programa, que oferece uma taxa de juros efetiva de 6,5% ao ano.</p><p><b>Leia também:</b></p><p> <b>Ministro da Educação diz que vai reformular o Fies e admite fim do Ciência sem Fronteiras</b> <br><b><br></b><b> Escolas mais pobres têm mais rotatividade no quadro de professores, diz estudo </b></p><p><b> Resultado do ProUni já está disponível na internet <br></b></p><p> <b>Udesc publica gabarito oficial do Vestibular de Inverno para cursos presenciais </b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense