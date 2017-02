Pré-carnaval continua em Fortaleza; confira programação

O pré-carnaval de Fortaleza chega ao seu segundo fim de semana. A programação começa às 16h na Praia de Iracema com blocos Bonde Batuque, Unidos da Cachorra, Baqueta, Camaleões do Vila e Cheiro. Eles fazem o percurso do Ideal Clube finalizando no palco do Aterrinho.

Tem também opção de festa na Praça do Ferreira, a partir das 18h, com o bloco "Concentra, Mas Não Sai", com direito a muito frevo e marchinhas de Carnaval. No Bar da Mocinha, na Praia de Iracema, a folia acontece a partir das 18h, com o "Num Ispaia Sinão Ienche".

No domingo, tem programação infantil no Passeio Público das 9h às 11h, com a Charanga Tio Marcão Lindão e a Banda Só Alegria. E a partir das 17h, no Mercado da Aerolândia, a folia será com Tarcísio Sardinha e Banda Fortaleza Alegria.

Na Sargento Hermínio, a programação começa às 17h com a apresentação dos blocos Monte Ellery e Sai na Marra. Além disso, tem ainda os polos da Praça do Ferreira, Mercado dos Pinhões, Estoril, Mocinha, Aterrinho, Passeio Público, Aerolândia e Domingos Olímpio. O Ciclo Carnavalesco está presente em mais três polos: Mercado da Pontes Vieira, Mercado dos Peixes e Sargento Hermínio. “Toda a cidade está preparada para receber essa grande festa e Fortaleza tem uma grande história com o samba, temos excelentes compositores desse ritmo, nosso Carnaval vem se consolidando como a festa das marchinhas e do samba. Ao todo, estamos fomentando, diretamente, 58 blocos, via edital público, mas ainda temos blocos espontâneos espalhados por toda a cidade”, convida o secretário da Cultura de Fortaleza, Evaldo Lima.

Programação

SÁBADO Desfiles dos Blocos de Rua na Praia de Iracema Quando: Sábado (04), a partir das 16 horas. Concentração: Ideal Clube – Aterrinho Mocinha Quando: Sábado (04), a partir das 18 horas. Bloco Nun Ispaia Sinão Ienche Praça do Ferreira Quando: Sábado (04), a partir das 18 horas. Bloco Concentra Mas Não Sai Estoril Quando: Sábado (04) Bloco Batukaia, a partir das 17h DOMINGO Passeio Público Quando: Domingo (05), a partir de 9 horas às 11 horas. Blocos Charanga do Tio Marcão e Banda Só Alegria. Mercado da Aerolândia Quando: Domingo (05), a partir das 17 horas. Tarcísio Sardinha e Banda Fortaleza Alegria Sargento Hermínio Quando: Domingo (05), de 17h às 22h Bloco Monte Ellery Bloco Sai na Marra Estoril Quando: Domingo (05), de 17h às 22h Tambores Carnavalescos

Fonte: diariodonordeste