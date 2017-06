Prefeito de Balneário Camboriú pede apoio de Colombo para ampliação de faixa de areia 

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O prefeito de <b> Balneário Camboriú </b>, <b> Fabricio de Oliveira </b> (<b> PSB </b>), está empenhado em levantar recursos para ampliação da faixa de areia entre 45 e 50 metros na extensão dos oito quilômetros da praia. Constata que a cada novo ano a faixa de areia é reduzida por conta do aumento da maré. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Na<b> Barra Sul </b>, por exemplo, a praia tinha há oito anos 60 metros de largura e hoje está próxima da calçada. A prefeitura já tem projeto. O prefeito pediu apoio do governador <b> Colombo </b>, enfatizando que o engordamento da praia é vital para a cidade.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Parcerias<br></b>Reunido em <b>São Paulo</b> com dirigentes da Frente Nacional de Prefeitos, <b> Gean Loureiro </b> (<b> PMDB </b>) foi informado de articulações na Presidência da República para agilizar as parcerias público-privadas pelos municípios. Os prefeitos <b> João Doria </b> (SP) e <b> Marcelo Crivella </b> (RJ), presentes na reunião, informaram que o presidente Temer prometeu assinar medida provisória na volta da Rússia, desburocratizando as <b> PPPs </b>.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Exoneração<br></b>Portaria 2.287 do ministro da Defesa, dispensa os serviços do 1º Tenente Jeferson da Silva Figueredo, do cargo de Ajudante da Subsecretaria de Serviços Administrativos e da Conferência da Junta Interamericana de Defesa (RBJID), em Washington. O militar é marido da ex-senadora <b> Ideli Salvatti </b>. A exoneração foi assinada após tramitação de processo no <b> Tribunal de Contas da União </b> sobre a nomeação de Ideli Salvatti para cargo na OEA. A ex-senadora poderá permanecer no cargo até 2020.</p><p><strong>Acompanhe as publicações de Moacir Pereira </strong><br></p><p> <b>Novo projeto do contorno viário na BR-101 causa discussão na Alesc</b> <br></p><p><b> Em meio a lama da Lava-Jato, renovação para eleição de 2018 segue distante <br></b></p><p> <b>”Também estou estarrecido com as denúncias”, diz Mauro Mariani sobre entrevista de Joesley Batista</b> </p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense