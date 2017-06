Prefeitos catarinenses participam de audiência sobre Orçamento Regionalizado Impositivo  

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Dezenas de prefeitos e vices de todas as regiões do Estado estiveram em <b> Florianópolis </b>para a audiência pública sobre Orçamento Regionalizado Impositivo. Debateram exaustivamente o tema no plenarinho da<b> Alesc </b> e aguardaram a votação do Projeto de Lei Complementar. A matéria foi retirada de pauta. Não havia votos para a aprovação. O governo é contra a matéria.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Absolvido<br></b>Deputado <b> Leonel Pavan </b> (<b> PSDB </b>) foi absolvido pelo<b> Tribunal de Justiça </b> de ação penal do Ministério Público estadual. Foi acusado de, como governador, ter autorizado recursos do Funcultural, Fundesporte e Funturismo, considerados ilegais. Liberações que geraram até impugnação da candidatura de Luiz Henrique em 2010. A defesa de Pavan coube ao advogado Marlon Bertol. A decisão foi unânime do Órgão Especial.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Protesto<br></b>Conselho Estadual de Cultura enviou documento ao prefeito de <b> Tubarão </b>, Joares Ponticelli (<b> PP </b>), protestando contra a decisão de alienar área da chamada Vila dos Engenheiros da Companhia Siderúrgica Nacional, incorporada ao patrimônio da cidade. A Câmara aprovou projeto do prefeito que prevê venda à iniciativa privada. A Vila dos Engenheiros materializa parte da história do carvão catarinense.</p><p><strong>Acompanhe as publicações de Moacir Pereira </strong><br></p><p> <b>Sucesso de público na Festa do Pinhão movimenta economia da região serrana</b> <br></p><p><b> Prefeito de Balneário Camboriú pede apoio de Colombo para ampliação de faixa de areia </b><br></p><p> <b>Rodovias do Oeste estão em situação de calamidade </b> </p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>/p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense