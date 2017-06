Prefeitura a todo vapor

Depois dos estragos das fortes chuvas e mal tempo ocorridos nas últimas semanas em Florianópolis, a prefeitura e sua equipe não param.

O atual prefeito Gean Loureiro vem mostrando muita pré-disposição em qualquer assunto que envolva o benefício para nossa querida ilha.

Engajado em fazer uma Florianópolis melhor, isso se vê claramente em suas tomadas de decisões em diversos assuntos já passados pelo seu gabinete.

Além de nao terem parado no feirado de corpus christi, e que não poderia ser diferente. Gean volta com tudo nesta sexta feira, colocando a mão na massa, põem a sua equipe para trabalhar na recuperação dos pontos afetados pelos estragos das fortes chuvas, confira alguns:

Foto: Burno Oliveira

No Córrego Grande, segue uma operaçãode manutenção da via com a COMCAP fazendo parte.

Foto: Bruno Oliveira

Na Armação, limpeza do rio Sangradouro, que nas ultimas chuvas vinha alagando o bairro.

Foto: Bruno Oliveira

Nos Ingleses, estão retomando a iluminação.

Foto: Bruno Oliveira

No Rio Vermelho e em outro bairros, segue a manutenção das vias asfaltadas.



Fonte: floripanews