Prefeitura anuncia ampliação do acesso aos centros de saúde em Florianópolis

A prefeitura de Florianópolis apresentou a ampliação do horário de acesso à Saúde da Família na rede de centros de saúde da cidade a partir desta segunda-feira (14). O projeto piloto será implantado no Centro de Saúde Saco Grande, que passará a atender das 7h às 19h, sem fechamento para horário de almoço. O novo horário funcionará tanto para consultas médicas e de enfermagem como para farmácia e vacinação.

A unidade, com seis equipes de Saúde da Família, é também a referência para o modelo ideal de acesso da população aos serviços oferecidos ao paciente, com o uso do telefone e e-mail dos profissionais da equipe para agendamento de consultas e com os agentes comunitários de saúde fazendo o acolhimento direto à população, sem que os pacientes tenham que passar pela recepção.

O modelo que passará a ser oferecido no Saco Grande está sendo estudado para que seja viabilizado em todos os centros de saúde de Florianópolis, de acordo com o prefeito Gean Loureiro. “Como cada região tem sua peculiaridade, vamos analisar esta ampliação em cada uma das 49 unidades de Saúde da Família para que possa ser adaptada futuramente”, disse o prefeito.

Nos centros de saúde, o horário de atendimento padrão é das 8h às 12h e das 13h às 17h. No Saco Grande, havia o funcionamento das 17h às 20h, ambulatorial, mas que não estava funcionando bem, principalmente por falta de equipe.

Entre as vantagens, além das horas a mais de atendimento oferecidas à população, estão a manutenção e aprimoramento do modelo de acesso (agendamentos e acolhimento da demanda espontânea) e a melhoria da qualidade de vida dos profissionais de saúde, com a flexibilização da carga horária ao longo da semana.



