Prefeitura anuncia retomada nas obras do Centro de Saúde da Lagoa da Conceição

As obras de reforma e ampliação do centro de saúde da Lagoa da conceição serão retomadas a partir desta sexta-feira (13). O prefeito Gean Loureiro fará a assinatura da ordem de serviço no local, às 9 horas. O valor da obra ficou em R$ 182,1 mil, do total de cerca de R$ 8 milhões em recursos próprios que estão sendo investidos na área de infraestrutura da Saúde.

A unidade da Lagoa, que atende a uma população de quase oito mil pessoas, será ampliada dos atuais 312,47 metros quadrados para 401,43 metros quadrados. Como a obra ficou parada por mais de um ano, a assessoria de Infraestrutura da Secretaria de Saúde teve de fazer a atualização e a adequação do projeto.

O pacote anunciado pelo prefeito inclui as novas unidades do Campeche e do Pantanal e de reforma e ampliação dos centros de saúde da Lagoa da Conceição, Abraão e Canto da Lagoa, além de reformas e manutenção predial nas unidades da Vila Aparecida, Tapera, Ingleses, entre outras.

Todos os projetos estão sendo readequados para a abertura dos novos processos de licitação. Na próxima segunda-feira (16) será feita a assinatura da ordem de serviço para manutenção do centro de saúde da Coloninha.



