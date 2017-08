Prefeitura apresenta ações para o novo regime da Comcap

Como autarquia, a Companhia Melhoramentos da Capital (Comcap), que acumula dívidas superiores a 200 milhões, busca a recuperação e aguarda a consolidação do plano de medidas apresentado na tarde da última sexta-feira (4).

O projeto, de autoria do poder executivo municipal, que transformou a empresa de economia mista em autarquia foi aprovado no dia 13 de julho na Câmara de Vereadores da Capital. A mudança gerou protestos e greve dos funcionários, o conflito só foi solucionado após acordo firmado entre trabalhadores e prefeitura.

O valor do refinanciamento de todos os débitos previdenciários chegou a R$ 200 milhões. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, a entrada para adesão ao Refis soma R$ 4,8 milhões e será quitada em seis vezes. O saldo será parcelado em 194 meses, a partir de janeiro do ano que vem, por meio de retenção no repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Com certidão negativa de débitos (CND), terá condições de voltar a investir na melhoria dos serviços de coleta e limpeza urbana.

Comcap competitiva

De acordo com o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, o plano é tornar a Autarquia Comcap ambientalmente melhor, com maior segurança e menor custo operacional. O prefeito agradeceu os vereadores por terem aprovado a Lei Complementar 618 que reestruturou a Comcap, transformando-a em autarquia, em tempo recorde.

Também reconheceu os empregados da Comcap por terem confiado no caminho proposto e todos os técnicos que contribuíram para encontrar a solução autarquia e, agora, para construir o plano de saneamento e investimento.

Plano de medidas

Florianópolis é a capital que mais cresce no Sul do Brasil. Segundo informações da prefeitura, a população aumenta em média 2,5% ao ano. Como consequência, a produção de resíduos aumentou quase 6% ao ano na última década.

A prefeitura de Florianópolis, por meio da Comcap, movimenta 202 mil toneladas de resíduos anuais. Do total, 93% vão para aterro sanitário e apenas 7% são desviados para reciclagem. A administração quer mudar essa realidade com a implantação de novos ecopontos.

Hoje há quatro na cidade, localizados em Capoeiras, Morro das Pedras, Itacorubi e Monte Cristo. A média de resíduos entregues por ecoponto é de 100 toneladas/mês. Na rede atual, são recebidas 4,8 mil toneladas/ano.

A ideia é que mais seis sejam implantados nos bairros Carianos, Coloninha, Costeira, Canasvieiras, Barra da Lagoa e Tapera. Com 10 Ecopontos triplica a capacidade de recebimento de resíduos volumosos. Estima-se a diminuição dos pontos de descarte irregular, melhorias no aspecto visual e de saúde pública.

Na ocasião, também foi autorizada a publicação de edital para compra de 10 caminhões compactadores.

Outra medida proposta é a implantação de unidade de autoclavagem para tratamento dos resíduos gerados em serviços de saúde. O investimento é de R$ 1,3 milhão e a economia prevista é de R$ 1,7 milhão ao ano.

O total de investimentos previstos na Companhia é de R$ 12,5 milhões, o esperado é que as ações gerem uma economia quase igual, de R$ 11,3 milhões.



Fonte: Floripa News