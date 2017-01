Prefeitura cadastra ambulantes para o Carnaval no Centro

A Prefeitura Municipal de Fortaleza cadastra, de 23 a 25 de janeiro, pessoas que desejam comercializar alimentos e bebidas em bancas fixas e itinerantes durante o período carnavalesco na área da Regional Centro. As inscrições acontecem na sede da Secretaria Regional Centro (Serce), de 8h às 15h, e só serão distribuídas 30 senhas de atendimento por dia.

Os interessados devem apresentar as cópias do RG, CPF e comprovante de endereço. Ao todo, serão ofertadas 30 vagas de bancas fixas para o Mercado dos Pinhões e 30 para a Avenida Domingos Olímpio. Para vendedores itinerantes, serão disponibilizadas 15 vagas para o Passeio Público e 15 para a Domingos Olímpio. Os cadastros valem somente no período de 25 a 28 de fevereiro.

Os comerciantes não podem vender bebidas entregues em garrafas de vidro para garantir a segurança da festa. Somente o contemplado com a vaga pode adquirir a barraca no local, pois o cadastro é intransferível.

Serviço

Cadastro de ambulantes para o Carnaval 2017 (Regional Centro)

Período: 23 a 25 de janeiro

Horário: 8h às 15h

Local: Secretaria Regional Centro (Rua Major Facundo, 907 – Centro)

Informações: 3254.4314

Fonte: diariodonordeste