Prefeitura da Capital promove Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação

A prefeitura de Florianópolis, por meio da Superintendência de Ciência e Tecnologia, promove a Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de 23 a 28 de outubro. O objetivo é fomentar e discutir o setor com os diversos atores do mercado. De acordo com Marcus Rocha, superintendente municipal de Ciência e Tecnologia, poder ter uma semana voltada para a área é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da área.

“Por meio desses eventos, conseguimos pensar em conjunto nas estratégias e instituir novas ações para o município. Já estamos trabalhando em conjunto com empresários e instituições para transformar Florianópolis em uma cidade inteligente”, afirma Rocha.

Programação

23 a 28/10

Empretec – Sebrae-SC

Horário: 8h às 18h

Local: Acif (Centro)

24 a 26/10

Consultoria Individuais (1Hora) gratuitas, tema Marketing Digital – Sebrae-SC

Horário: 9h às 17h

Local: Sebrae – Av. Rio Branco

24 e 25/10

Semana Nacional Ciência e Tecnologia 2017

Horário: 08:30h às 20:30h

Local: Câmpus IFSC – Av. Mauro Ramos, 950

26/10

Connected Smart Cities

Horário: 08:30h às 11:30h

Local: Estrada Horaldo Soares Glavan, 1670 – Cacupé

27/10

Venha Inovar com Floripa: O ecossistema como propulsor das boas ideias

Horário: 9h às 18h

Local: Cocreation Lab Centro Sapiens – Rua Saldanha Marinho,196

27 e 28/10

Agile Challenges 2017

Horários: 9h às 19h (dia 27) e 9h às 13h (dia 28)

Local: R. Domingos Andre Zanini,277 Barreiros-São José



Fonte: Floripa News