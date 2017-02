Prefeitura de Balneário Camboriú apresenta pacote de austeridade

<p class=”embed-content”> </p><p>O prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira (PSB), divulgou na sexta-feira a primeira meta de economia para este ano de mandato: R$ 21 milhões, com cortes na folha de pagamento, em contratos e aluguéis.<br><br>Mais da metade da contenção de gastos virá da redução de 25% na contratação de terceirizados. Só aí, a prefeitura estima ganhar R$ 11 milhões. Também estão sendo revistas horas extras, que terão que ser cortadas pela metade.<br><br>A expectativa é que, até dezembro, isso renda aos cofres públicos R$ 2,2 milhões a mais _ esta, aliás, é medida mais antipática do pacote, que reduziu substancialmente os salários de alguns servidores.<br><br>A lista inclui ainda comissões, que devem ser reduzidas em 50%, alugueis e outros contratos além dos de pessoal. </p><p>Fora do pacote, mas ainda dentro da meta de economia está a revisão da frota de mais de 400 veículos, que no ano passado geraram um custo de R$ 4,7 milhões em manutenção. A prefeitura vai instituir uma central de veículos compartilhados. A intenção é reduzir o número de carros pela metade e, no futuro, terceirizar esse serviço. <br><br><b>Dividindo despesas</b><br><br>Fabrício insiste também na repactuação dos custos do Hospital Ruth Cardoso, que hoje consomem mais de R$ 3,5 milhões por mês. Em janeiro, mais da metade dos atendimentos foram a pacientes que moram fora da cidade _ a maioria, de Camboriú e Itapema.<br><br>O prefeito espera dividir os custos, algo difícil de negociar em momento de crise de arrecadação. E reforça a necessidade de o Estado ajudar a pagar a conta. <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense