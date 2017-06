Prefeitura de Brusque abre vagas para área da saúde com salários de até R$ 14 mil

<p>A Prefeitura de Brusque abriu 20 vagas temporárias para a Secretaria de Saúde do município por meio de processo seletivo simplificado. Os salários variam de R$ 1.216, para cargos de nível médio, como agente de serviços especiais e chegam até R$ 14.593 em funções com nível superior, como médicos especializados. </p><p>As inscrições podem ser realizadas até sexta-feira, 30, de forma presencial na Secretaria de Saúde de Brusque, das 12h à s 18h. O preenchimento das vagas será definido por critério de pontuação, que pode ser consultado no edital , assim como as responsabilidade e atribuições dos profissionais.</p><p>A lista dos aprovados será divulgada dia 12 de julho, no site da <b>Prefeitura Municipal de Brusque</b> . <br></p><p><b>Confira os cargos e salários:</b></p><p class=”embed-content”> </p><p><b>Leia também:</b><br></p><p><b> Balneário Camboriú abre concurso com 17 vagas e salário de até R$ 10,8 mil <br></b></p><p><b> Udesc abre 32 vagas para professores substitutos em sete cidades de Santa Catarina <br></b></p><p> <b>Manezinho nascido e criado nos Ingleses, servidor tem quase 40 anos de carreira na prefeitura</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense