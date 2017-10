Prefeitura de Florianópolis abre processo seletivo emergencial para áreas da educação especial

A prefeitura de Florianópolis realizará processo seletivo emergencial para substitutos de professor de educação especial, Libras e Inglês, além de professor auxiliar de educação especial.



O atendimento dos interessados ocorrerá na segunda (16) e terça-feira (17) da semana que vem. É só se dirigirem, das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas, à Diretoria de Gestão Escolar da Secretaria de Educação da Capital. Rua Conselheiro Mafra, nº 656, sala 402, Centro.



As vagas serão preenchidas no momento da inscrição. Os presentes serão classificados pela seguinte ordem de prioridade: maior titulação na formação mínima exigida; maior título de pós-graduação; maior idade.

Documentação

Os interessados deverão comparecer munidos de original e cópia dos seguintes documentos: carteira de identidade e CPF; comprovante da formação mínima exigida; diploma de pós-graduação.



No caso de estudante da 5ª fase em diante do Curso de Graduação em Licenciatura, será aceito original da certidão da instituição de ensino, mencionando a fase ou semestre letivo em que o aluno esteja regularmente matriculado e freqüentando as aulas, que deverá ser apresentada na data da escolha de vagas ou até a data da posse.



PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

– Graduado ou estudante da 5ª fase em diante do curso de Licenciatura em Educação Especial;



– Anteriores a Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006: Licenciatura em Pedagogia, com habilitação em Educação Especial;



– Com base na Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006: Licenciatura em Pedagogia com especialização em Atendimento Educacional Especializado.



PROFESSOR DE LIBRAS



Graduado ou estudante da 5ª fase em diante do curso de Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; ou Licenciatura em Pedagogia, com especialização em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS ou Licenciaturas com cursos de aperfeiçoamento em LIBRAS somando carga horária mínima de 120 horas.



Ter domínio e fluência em Língua Brasileira de Sinais.



PROFESSOR DE INGLÊS

Graduado ou estudante da 5ª fase em diante do curso de Licenciatura em Inglês (Língua Inglesa); ou Licenciatura em Letras com habilitação em Inglês (Língua Inglesa).





PROFESSOR AUXILIAR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Formação no ensino médio em Magistério; ou Licenciatura em Pedagogia; ou Graduado ou estudante da 5ª fase em diante dos cursos de Licenciaturas.

Mais informações

Poderão ser obtidas na Diretoria de Gestão Escolar pelos telefones 3251-6107, 3251-6111 e 3251-6112.



Fonte: Floripa News