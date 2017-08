Prefeitura de Florianópolis firma convênio para realização de cirurgias de catarata

Até o fim do ano, a prefeitura de Florianópolis pretende reduzir o tempo de espera para a cirurgia de catarata para o prazo máximo ideal de 30 dias. Para isso, foi iniciada a triagem da fila de espera, atualmente com 487 pacientes, que já começaram a agendar as consultas pré-operatórias.

O serviço será realizado na Unidade Sanitária Madre Paulina, em Nova Trento. As primeiras cinco cirurgias serão feitas na próxima sexta-feira (11).

O procedimento cirúrgico é considerado simples e para realizá-lo o hospital irá oferecer a consulta pré-operatória, a cirurgia e o retorno pós-cirúrgico. A previsão é de que sejam atendidos cerca de 60 pacientes por mês, com transporte oferecido pela prefeitura de Florianópolis.

As cirurgias eletivas de catarata foram suspensas na gestão passada, quando houve contingenciamento de recursos na Administração. Os contratos com prestadores deste serviço para o Sistema Único de Saúde (SUS) da Capital foram encerrados e os pacientes estavam sendo encaminhados para a Regulação do Estado.

Neste ano, a Secretaria de Saúde buscou apoio do hospital em Nova Trento, que realizará os procedimentos mediante pagamento de valores da tabela SUS.



Fonte: Floripa News