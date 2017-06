Prefeitura de Itajaí inaugura praça que foi reformada por acordo judicial e provoca reação do MPSC

<p class=”embed-content”> </p> Foto: Marcos Porto / Divulgação <p>A 10ª Promotoria de Justiça, em Itajaí, que é responsável pelo meio ambiente, encaminhou uma representação contra o prefeito Volnei Morastoni (PMDB) à 9ª Promotoria, que responde pela moralidade administrativa. O motivo foi a inauguração de uma praça no Bairro São Vicente, que foi apresentada à comunidade como obra do município _ mas que, na verdade, foi reformada através de um acordo ambiental por uma empresa privada.<br><br>O documento, assinado pelo promotor Alvaro Pereira Oliveira Melo, ressalta que a praça Manoel Bernardino Vicente, que fica no loteamento Pedro Paulo Rebello, ¿é utilizada pela população há meses¿ e resultou de uma iniciativa do próprio Ministério Público para ¿suprir, justamente, a ausência do município de Itajaí em localidades mais carentes¿.<br><br>O TAC foi proposto a uma construtora que ergueu 28 apartamentos a mais do que o previsto em lei, com aval da prefeitura na administração passada. Com o acordo, a prefeitura _ que também foi considerada culpada _ teve que arcar com o projeto arquitetônico, e a construtora ficou com a execução da obra. Algo em torno de R$ 300 mil. <br><br>A promotoria considerou que, ao promover a inauguração como parte das comemorações do aniversário da cidade, no dia 17 deste mês, o prefeito fez uso do espaço com fim político-partidário e de promoção pessoal. E completa: ¿passa-se a falsa ideia aos munícipes de que o dinheiro público proveniente dos impostos está sendo bem utilizado para atender o interesse da coletividade com a implementação de um espaço comunitário, o que não é verdade¿.<br><br>O caso está agora nas mãos do promotor Jackson Goldoni, da 9ª Promotoria.<br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense