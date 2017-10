Prefeitura de Itapema assume gestão das praias

A prefeitura de Itapema foi autorizada a gerenciar a gestão das praias marítimas em seu território. A autorização foi concedida pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) após o município protocolar o Termo de Adesão junto ao órgão no início do ano.

A autorização prevê que nos próximos 20 anos, com possibilidade de prorrogação, o município será responsável por cuidar de toda a área marítima desde exploração econômica até contratos de permissão de uso e cessão de uso nas praias, como a realização de eventos. Um gestor municipal de utilização das praias foi nomeado e dará continuidade as ações.

A prefeita Nilza Simas comemorou mais esta conquista do governo municipal. “Assim que assumi já dei encaminhamento para que Itapema ganhasse a gestão das praias. Este assunto foi tema de reuniões minha com o Deputado Darci de Matos e com o próprio governador do estado, Raimundo Colombo. Com gestão em nossas mãos vamos requalificar e usar as praias de maneira adequada abrindo espaço para concessões e parcerias que possam ajudar a viabilizar o desenvolvimento econômico da cidade”, destacou Nilza Simas.



Fonte: Floripa News