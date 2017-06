Prefeitura de Navegantes quer força-tarefa de segurança após morte de jovem em assalto

<p>A Secretaria de Segurança de Navegantes marcou uma reunião nesta segunda-feira com o comando da Polícia Militar e da Polícia Civil para tratar sobre a insegurança na cidade. O Governo do Estado também deve enviar representante. O município deve propor uma força-tarefa para reduzir a criminalidade, que na sexta-feira fez mais uma vítima na cidade. <b> Matheus Caike da Silva Santos </b>, atendente de uma farmácia no Bairro Gravatá, foi assassinado em uma tentativa de assalto na sexta-feira.<br><br>A morte do jovem, que completava 23 anos no mesmo dia em que morreu, comoveu a cidade. Uma manifestação está prevista para este domingo à tarde. <br><br>O secretário municipal, Johnny Coelho, prepara um relatório com os números da violência na cidade. De janeiro a março houve sete mortes na cidade, de acordo com as estatísticas da Secretaria de Estado de Segurança Pública _ uma a cada 12 dias, em uma população de 72 mil pessoas. Segundo Coelho, no entanto, os números da criminalidade são maiores. Ele afirma que o principal problema da cidade está relacionado ao tráfico de drogas. <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense