Prefeitura de Palhoça inaugura a segunda etapa da Avenida das Torres

A prefeitura de Palhoça vai inaugurar nesta segunda-feira (27), às 19h30, a segunda fase da Avenida das Torres, a qual liga os bairros Pagani e Passa Vinte. A junção do trecho com o sistema viário ocorre por meio da Avenida Atílio Pedro Pagani, próximo à Câmara de Vereadores, no bairro Pagani.

O traçado começa depois do Rio Imaruim, na divisa com o município de São José, e segue até o bairro Pagani, onde se concentram o Centro Administrativo Municipal, a Câmara Legislativa, Fórum de Justiça da Comarca, escritório regional da Celesc, shopping e várias agências bancárias.

O projeto contempla uma avenida formada por quatro pistas – duas em cada sentido, passeio público, canteiro central, iluminação subterrânea, calçadas e ciclovias padronizadas, além de outros itens comuns em construções desse porte.

A Avenida das Torres desafoga o trânsito local e oferece vias alternativas à BR-101. Por isso, é considerada uma das principais obras de mobilidade urbana da cidade. “Nossa cidade é cortada por BRs, dar opções de vias alternativas, criando ligação entre bairros melhora o fluxo de veículos dentro de Palhoça”, avalia o prefeito.

A maior obra de mobilidade urbana da cidade, interliga diversos bairros e beneficia mais de 80 mil usuários, também facilita a conexão com o município vizinho de São José. Além disso, a Avenida das Torres integra outros bairros ao Pedra Branca, onde está instalado o campus universitário da Unisul.



