Prefeitura de Palhoça oferece portal para solicitação de serviços públicos pela internet

Uma das primeiras cidades da Grande Florianópolis a digitalizar a gestão pública municipal implantou um sistema que melhora a solicitação de serviços pelos cidadãos. O Portal de Autoatendimento de Palhoça utiliza uma tecnologia de última geração para permitir que as demandas dos munícipes possam ser atendidas pela internet, sem a necessidade de deslocamento até a sede administrativa da cidade. O site aperfeiçoado entrou em funcionamento há três semanas, e nesse período já registrou 15% mais acessos do que a versão anterior.

O aumento pode ser atribuído ao interesse dos contribuintes em conseguirem resolver as demandas mais rapidamente e de forma prática. Na plataforma, cada cidadão pode ter um login e uma senha para acessar os serviços dos quais precisa. As opções, que vão desde a emissão de guias para o pagamento dos impostos municipais até o acesso às informações imobiliárias da cidade, estão separadas conforme o perfil de quem acessa: há uma área específica para os bancos, que compreende atividades da secretaria da receita; outra para os cidadãos; uma direcionada aos profissionais de contabilidade; mais uma para os engenheiros, com opções ligadas às obras e ao uso do espaço urbano; para os fornecedores do Executivo municipal; para os servidores da cidade e para os tabelionatos que operam em Palhoça.

As informações que transitam pelo sistema ficam armazenadas na nuvem, já que essa tecnologia é considerada a mais moderna, segura e adequada para as instituições que lidam com grandes volumes de dados. Para evitar perdê-los, tudo é mantido num data center monitorado ininterruptamente por equipes de especialistas. A plataforma foi criada a partir da expertise da IPM Sistemas, especialista no desenvolvimento de softwares e cloud computing para a gestão pública.

Para a coordenadora do Portal de Autoatendimento Pâmela Eichholz, o site reúne as principais necessidades do morador de Palhoça num mesmo espaço. “Há recursos específicos para quem espera interagir com uma administração verdadeiramente digital. É possível, por exemplo, classificar alguns recursos como “Favoritos” para acessá-los mais rapidamente nos futuros acessos. Como estamos na nuvem, essa designação permanece em qualquer dispositivo que o usuário esteja”, explica.

Número de acessos

Antes da implantação do autoatendimento, a página da prefeitura de Palhoça na internet já trazia excelentes números. Desde janeiro de 2016 até o primeiro semestre de 2017 foram mais de um milhão de visitantes únicos. Os serviços mais procurados foram a impressão dos boletos para o pagamento do IPTU — que aumentou em 40% na comparação entre o primeiro semestre do ano passado e o deste —; a emissão de alvarás; e a consulta de protocolo, que permite acompanhar o andamento de processos abertos no município.

O acesso ao Portal de Autoatendimento pode ser feito por meio deste link .



Fonte: Floripa News