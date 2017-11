Prefeitura de Penha divulga lista de espera das consultas no sistema público de saúde

Em mais uma ação para promover a transparência dentro do serviço público, o governo municipal instalou nessa semana o sistema de consulta para a lista de espera de atendimentos na saúde pública. Agora, os pacientes da rede poderão acompanhar o andamento da fila de espera das consultas agendadas através da internet.

“Cada paciente ganha um número de protocolo, e com ele pode consultar no sistema como está o andamento do seu pedido de exame ou consulta”, explica a enfermeira Regiane Carolina Pereira Basso, da Secretaria Municipal de Saúde de Penha.

O objetivo do sistema é tanto dar mais transparência para o regime de atendimento, quanto reduzir a necessidade dos pacientes de irem até a secretaria ou unidades de saúde buscar informações de quando serão realizados os exames ou consultas. “No sistema, os pacientes poderão ver sua colocação na fila, a data em que agendaram o exame, e qual o dia previsto para o atendimento”, complementa a enfermeira.

“Temos uma demanda muito grande por alguns exames e consultas com especialistas, que vão desde 2011”, comenta Regiane. A secretaria municipal de saúde inclusive está estudando como viabilizar um mutirão no ano que vem para reduzir a fila de espera.



