Prefeitura de São José promove orientação a pescadores

A Prefeitura de São José, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, firmou uma parceria com a Capitania dos Portos para realizar uma força-tarefa e atender pescadores e proprietários de embarcações do município. O objetivo é orientá-los para prevenir de possíveis problemas com documentação e regularização dos barcos, já que durante a temporada há bastante fiscalização.

O Projeto Capitania Itinerante ocorrerá em duas etapas. A primeira força-tarefa está marcada para esta quinta-feira (10), das 8h às 16h, no Rancho de Pescadores Hilário Vieira, na Avenida Beira-Mar de São José. O segundo encontro está previsto para o dia 17 de agosto, das 8h às 16h, na Colônia de Pescadores Z-28, no bairro Serraria.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Waldemar Bornhausen, ressalta que o intuito da ação é aproximar a Marinha dos moradores de São José para poupar o deslocamento até a sede da Capitania, que fica na Capital.

Durante a Capitania Itinerante, os pescadores e proprietários de embarcações poderão fazer as inscrições dos barcos; arqueação (que são as medidas necessárias para a elaboração da escritura pública); e renovação de documentos. A iniciativa da administração municipal e da Capitania dos Portos também repassará orientações em relação à carreira de aquaviários e limites da navegação na jurisdição da Capitania dos Portos.

Serviço

O quê? Capitania Itinerante

Quando: 10 e 17 de agosto, das 8h às 16h

Onde: Rancho de Pescadores Hilário Vieira e Colônia de Pescadores Z-28

Entrada: Gratuita



Fonte: Floripa News