Prefeitura prorroga prazo para parcelamento de dívidas

Adesão ao REFIS Municipal poderá ser feita até 30/04

A Prefeitura de Biguaçu, por meio da Secretaria da Receita e Procuradoria Geral do Município, prorrogou através do decreto nº 58/2017 o prazo de adesão ao REFIS. Agora, o contribuinte tem uma nova oportunidade para quitar seus débitos referentes a impostos municipais em atraso. Através do Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, o REFIS Municipal, os contribuintes terão a oportunidade de colocar em dia seus débitos em cota única com 90% de abatimento nos juros e multa devidos, ou também parcelar os valores em até 36 vezes, com descontos que vão de 20% a 80%.

O novo prazo se estende até 30 de abril de 2017. Poderão ser quitadas as dívidas vencidas até 31/12/2016 referentes a Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), Taxa de Licença e outros impostos e taxas municipais em atraso. O REFIS Municipal foi instituído pela Lei Complementar nº 107/2016.

Importante lembrar que o não pagamento das dívidas acarretará em cobrança judicial.

Opções de parcelamento

Quantidade de parcelas Percentual de desconto (juros e multas) Única 90% 02 a 03 80% 04 a 24 50% 25 a 36 20%

Vantagens

– Não ficar sujeito a multas e juros;

– Não ser inscrito em dívida ativa e não ter o seu crédito comprometido;

– Pode obter a certidão negativa de débitos a qualquer momento;

– Não estar sujeito à cobrança judicial.

Atendimento

Os interessados em aderir ao REFIS devem buscar atendimento no Pró-Cidadão, de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h. O Pró-Cidadão fica localizado na Rua Lúcio Born, n° 12 (antigo prédio da Caixa Econômica Federal).

Fonte: floripanews