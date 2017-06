Prêmio FIESC de Jornalismo 2017 será lançado na sexta-feira

A Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC) lança na sexta (23) a edição 2017 de seu Prêmio de Jornalismo. O ato será realizado durante a reunião de diretoria da entidade e contará com a participação de representantes de entidades e empresas de comunicação do Estado.

Realizado pela FIESC e pela Associação Catarinense de Imprensa (ACI), o prêmio tem o apoio do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina (SJSC), Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acaert), Associação dos Diários do Interior (ADI/SC), Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina (Adjori/SC), Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas do Estado de Santa Catarina (Sindejor/SC) e Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Estado de Santa Catarina (Sert/SC).

Podem concorrer reportagens ou séries publicadas ou veiculadas no período de 20 de setembro de 2016 a 18 de setembro de 2017, em veículos impressos, internet, televisão e rádio. O Prêmio é o reconhecimento da indústria a profissionais que registram a contribuição do setor produtivo ao desenvolvimento de Santa Catarina. As reportagens devem focar a economia industrial catarinense ou temas relacionados, como educação e qualidade de vida do trabalhador; competitividade, tecnologia e inovação; ambiente para negócios e responsabilidade socioambiental.

São três categorias – Texto, Vídeo e Áudio – que totalizam R$ 75 mil. O trabalho classificado em primeiro lugar em cada categoria receberá R$ 20 mil, o segundo colocado em cada categoria será premiado com R$ 3,5 mil e o terceiro colocado em cada categoria será reconhecido com R$ 1,5 mi



Fonte: floripanews