Presentes na memória dos catarinenses, marcas regionais de alimentos mantêm crescimento

<p>Elas sobreviveram à inflação de três dígitos ao ano, a planos econômicos duvidosos, crises institucionais, abertura de mercado e até a cortes de energia elétrica durante a <b>Segunda Guerra Mundial</b>. Para as centenárias marcas catarinenses – ou que caminham para os cem anos –, a atual recessão é apenas mais uma adversidade a ser ultrapassada. Afinal, qual é o segredo da <b>longevidade</b>?<br></p> Empresa que fabrica o guaraná Pureza foi fundada em 1905 em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS <p>– O que mantém uma empresa viva por tanto tempo é o respeito pelo consumidor. Ele identifica a qualidade do seu produto e você não pode trair essa expectativa nunca. Logicamente, também é preciso tomar cuidados: sempre demos um passo de cada vez, com uma administração pé no chão, sem nos aventurarmos. É preciso tomar cuidado com a expectativa de uma possível demanda que acaba não ocorrendo – explica o presidente da blumenauense <b>Hemmer</b>, Ericsson Luef.<br></p><p>O professor do curso de <b>Propaganda</b> da Univali Carlos Ghedin concorda. Ele explica que as companhias antigas tinham naturalmente algo que hoje as empresas tentam criar artificialmente com estratégias de <b>marketing</b>: autenticidade e proximidade com o consumidor.<br></p><p>– Essas empresas vêm de um tempo em que havia uma preocupação maior com as pessoas. Transmitiam verdade no que faziam. Também havia menos marcas, e as pessoas criavam vínculos mais fortes com essas empresas, que muitas vezes eram os motores da economia da cidade ou da região – afirma Ghedin.<br></p><p><b>Fonte de renda e emprego na região</b><br></p><p>É o caso da <b>Pureza</b>, nascida quando <b>Rancho Queimado </b>não passava de um vilarejo com pouquíssimas casas, um distrito de São José. Ainda hoje, a fábrica tem uma importância econômica considerável para o município.<b><br></b></p><p>– Empregamos 3% dos habitantes – diz Sérgio Murilo Sell, um dos representantes da quinta geração da família à frente da companhia.<br></p><p>Mas nem só de autenticidade vivem as empresas. A tradição e a memória afetiva que o consumidor cria ao longo do tempo ajudam muito. No entanto, com o passar dos anos, essas companhias precisaram investir em marketing e em novas formas de falar com os clientes. <br></p><p>– A marca não pode sentar em cima da tradição e achar que vai se perpetuar. Ela tem que criar ações para inovar, mas mantendo o DNA. Já vimos muitas marcas tradicionais fortes morrerem por não fazerem isso. E outras renascerem com essa estratégia, como é o caso da Granado (marca carioca de cosméticos) – explica o professor de Branding do MBA da ESPM Sul, Genaro Galli. <br></p><p>Foi o que a bala Dalva começou a fazer neste ano. A marca, que em 74 anos não havia investido R$ 1 em marketing, viu as vendas caírem pouco a pouco. A crise trouxe a oportunidade de refletir, e foi aí que Augusto Schütz, neto do fundador, passou a dedicar tempo às redes sociais e a novas ideias, como a criação do sorvete sabor Bala Dalva em parceria com a Amoratto – que se tornou um dos mais vendidos. <br></p><p>– Tem pessoas de outros Estados que descobriram a marca por causa do Facebook e até faço vendas pontuais para elas. Também apareceram várias histórias relacionadas à marca, como a de um casal que diz ter começado a namorar por conta da bala – conta Schütz.<br></p><p>Todas essas marcas gozam ainda de uma outra vantagem: a tendência atual de os consumidores se voltarem para marcas de suas regiões.<br></p><p>– É uma tendência global por uma série de razões que estão vinculadas à sustentabilidade e à racionalidade do consumo. Algumas questões que eram símbolo de status, como usar marcas de luxo, são comportamentos que começam a ser condenados. Por isso, cresce a opção por produtos locais, mais próximos de casa – diz Galli, professor da ESPM Sul.<br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense