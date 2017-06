Presidente da Chapecoense garante manutenção da comissão técnica

<p>A comissão técnica da <b>Chapecoense</b> não vai mudar a comissão técnica após a derrota por 1 a 0 para os reservas do Atlético-MG, neste domingo, na Arena Condá. Quem garantiu foi o presidente do clube, Plínio David De Nes Filho, em entrevista coletiva.</p><p>- Acredito no trabalho do Mancini. Tenho muita confiança no trabalho dele e do departamento de futebol. Nossa meta é ficar entre os dez primeiros do Campeonato Brasileiro e vamos continuar firmes nesse propósito. Esse time já nos deu muitas alegrias e não vai ser por duas, três ou quatro derrotas que vamos mudar – afirmou o presidente.</p><p>O presidente disse que ainda não recebeu solicitação para contratações e que se isso for feito não vai sair dos padrões do clube.</p><p>- Não vamos ousar como alguns ousam e trazer atletas de valor que depois não termos como pagar – destacou.</p><p>Ele também citou que há jogadores de qualidade no grupo e citou a utilização de jogadores da base, como Lucas Mineiro e Lourency.</p><p>”Maninho”, como é chamando pelos mais próximos, só lamentou a atitude de alguns torcedores, que segundo ele o ofenderam. O presidente destacou que dedicou uma vida inteira ao clube e quer o mesmo respeito que dedica aos outros.</p><p><br></p><p><b> Leia todas as notícias sobre a Chapecoense </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense