Presidente da Embratur dá apoio ao movimento Floripa Sustentável

Falando no lançamento do movimento Floripa Sustentável nessa segunda-feira (10) na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina (Fecomércio/SC), em Florianópolis, o presidente da Embratur, Vinicius Lummertz afirmou que a Capital catarinense está vivendo “uma época muito controversa” devido à insegurança jurídica e a criminalização que envolve os empreendimentos turísticos e imobiliários. Mas não só isso, eu mesmo estava no shopping center no dia que aconteceu a tragédia com o reitor da UFSC e também presenciei outros tristes episódios que marcaram esta cidade – nós não queremos mais isso, nós não podemos mais passar por esse tipo de coisa”. O lançamento reuniu mais de 40 entidades do trade turístico catarinense, entre elas os sindicatos de trabalhadores do setor.

Falando sobre a importância do movimento para “que a cidade viva um novo tempo”, Lummertz afirmou que “precisamos reconstruir passo a passo um ambiente que diga claramente o tipo de desenvolvimento que nós queremos para esta cidade”. O presidente da Embratur ressaltou ainda que Florianópolis é um dos principais destinos turísticos do país, conhecida internacionalmente, “e o atual momento de paralisação impacta também na atração de turistas do país e do exterior, criando prejuízos para a imagem do Brasil ao redor do planeta”.

Veja o vídeo do discurso:

Fonte: Floripa News