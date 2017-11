Presídio feminino da Capital está interditado

De acordo com reportagem publicada no site do jornal Notícias do Dia , o presídio feminino de Florianópolis, localizado no bairro Agronômica, está interditado por falta de condições básicas de higiene e estrutura. Além disso, há superlotação, pois existem 58 vagas, mas o total é de 139 mulheres presas.

Resposta

A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC), informa que ainda não foi notificada sobre a decisão que interdita o Presídio Feminino de Florianópolis. Apesar disso, afirma que assim que receber a notificação, cumprirá integralmente o seu teor.

A SJC esclarece ainda que “a unidade passará por reformas e adequações nos próximos 60 dias, que já estavam no planejamento da Secretaria. Ao mesmo tempo, buscará estreitar ainda mais o diálogo com o Poder Judiciário, na busca por soluções efetivas para o fiel cumprimento da Justiça”.



